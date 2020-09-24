Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz vurgusu

Yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk Milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir." denildi.