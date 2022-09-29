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Türkiye'nin adadaki askeri gücü hangi seviyede?

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun adada silahlanma yarışına yol açacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Kıbrıs Türkü'nün korunması için daha fazla güç gönderileceğini belirtti. Açıklamaların ardından gözler Türkiye'nin adadaki askeri gücüne çevrildi. Peki Türkiye'nin adadaki askeri gücü şu anda ne seviyede?

29 Eylül 2022 Perşembe 21:45
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Türkiye'nin adadaki askeri gücü hangi seviyede?



ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 yılı için kaldırdı.

Önceki hafta açıklanan karar Türkiye'nin tepkisini çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 3

Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi.

Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 4

Benzer bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. 

Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 5

Bu açıklamaların ardından gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki gücüne çevrildi.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 6

KOLORDU SEVİYESİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adı altında 40 bin askerden oluşan Kolordu seviyesinde askeri gücü bulunuyor.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 7

ÖZEL KUVVETLER DE VAR

Komutası altında 2 mekanize piyade Tümeni, bir zırhlı tugay, bir özel kuvvet alayı, bir komando alayı ve bir de deniz piyade taburu bulunuyor.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 8

100'DEN FAZLA TANK

Komutanlığın zırhlı tugayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki en caydırıcı gücünü barındırıyor. İki tank taburunda 100'den fazla tank yer alıyor.

Tugay ayrıca Fırtına'ların da bulunduğu obüslere de sahip. Adada uçaksavar ve yakın hava savunma sistemi müfrezeleri de bulunuyor.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 10

İHA'LAR 3 YILDIR DEVREDE

2019 yılından bu yana adada Türk İHA ve SİHA'ları da konuşlu. Geçitkale havalimanındaki yer kontrol istasyonuyla deniz kuvvetlerine bağlı insansız hava araçları keşif ve devriye görevleri yapıyor.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 11

LOJİSTİK DENİZ ÜSSÜ DE KURULACAK

Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetleri için lojistik deniz üssü kurma projesi de bulunuyor. Üssün Gazimağusa’ya 35-40 km uzaklıktaki İskele Boğazı çevresinde kurulması için fizibilite ve yer analizi çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü - 12

SİLAH SAYISI ARTABİLİR

Türk silahlı kuvvetlerinin yaptırım kararının kaldırılmasının ardından Rum kesimi tarafından adaya getirilecek silah ve savunma sistemlerine göre Adadaki silah ve teçhizat sayısını güncelleyeceği belirtiliyor.

(NTV)

Anahtar Kelimeler:
ABDKKTCKıbrısKuzey KıbrısGüney Kıbrıs
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