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'Türkiye'nin engellenmesi için diplomatik bir çaba sürüyor'

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve genel olarak “Kıbrıs’la” ilgili planlamalarının sistematik ve tehditkâr bir yolla uygulandığı ve bunun Amerikalıları olumsuz açıdan şaşırttığı iddia edildi.

13 Ağustos 2019 Salı 11:39
'Türkiye'nin engellenmesi için diplomatik bir çaba sürüyor'

Fileleftheros gazetesi “Türkiye Meis’de de Meydan Okuyacak mı?- ABD’nin de Katılımıyla Atina’da Gerçekleştirilen Üçlü Görüşme Amerikalıların Yanıtıydı” başlıklı haberinde, Amerikalıların olayları güvenli bir mesafeden izlediklerini ve Türkiye’nin engellenmesi için diplomatik bir çaba sürdürdüklerini öne sürdü.

Washington ile Ankara arasındaki problemlerin azalmak yerine arttığını ve bu problemlerin Amerika’nın etkili olmasına izin vermediğini yazan gazete, bunun sonucunda, aynı zamanda Avrupalılar ve İsrail’in de olmaması yüzünden, Güney Kıbrıs’ın “sıcak bir yazın ortasında kendisini umutsuz bir biçimde yalnız hissettiği” yorumunda bulundu.

Gazete, enerji konusunda İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında Atina’da ABD’nin de aktif katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi kararının, Washington’da, bir yandan Türkiye’nin yarattığı “savaş ateşiyle” ilgili hoşnutsuzluğun, diğer yandan da Lefkoşa Rum kesimi ve Atina’ya dayanışma gösterilmesi için seçilen yanıt olduğunu da belirtti.

Üçlü görüşmenin sonucunda yapılan ortak açıklamada Ege’ye de atıfta bulunulduğunu yazan gazete, yukarıda bahsedilenlerin, yalnızca Türkiye’yi geri çekilmeye zorlamak için yeterli yollar olmadığını, ancak Türkiye’nin tüm tavsiyeleri reddetmesi ve meydan okumalarını tırmandırması olan “akla hayale gelmeyen” şeyin gerçekleştiğini iddialarına ekledi.

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