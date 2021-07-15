Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 304 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım.