Türkiye'nin gündemine oturdu...

Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için kendinden geçen ayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntüleri sosyal medyaya damga vuran ayı tedavi için veterinere götürüldü. Gözetim altında tutulan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte sosyal medyaya damga vuran ayı ile ilgili son gelişmeler...