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Türkiye'nin gündemine oturdu...

Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için kendinden geçen ayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntüleri sosyal medyaya damga vuran ayı tedavi için veterinere götürüldü. Gözetim altında tutulan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte sosyal medyaya damga vuran ayı ile ilgili son gelişmeler...

12 Ağustos 2022 Cuma 10:53
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Türkiye'nin gündemine oturdu...


Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı kendinden geçti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri görenleri gülümsetti.

Balı fazla kaçıran yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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