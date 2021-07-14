Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

14 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 43 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 063 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 238 bin 867'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 18 MİLYON 611 BİN 134 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 445 bin 942 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 18 milyon 611 bin 134 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 414 bin 676 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 285 de yeni vaka tespit edilmişti