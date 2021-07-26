T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 585 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 224 bin 198'ye yükseldi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı
26 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 16 bin 809 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 63 oldu
26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:36
70 Okunma