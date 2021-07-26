Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 585 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 224 bin 198'ye yükseldi.