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Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

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22 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

22 Temmuz 2021 Perşembe 20:39
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Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 214 bin 196'ya yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.08'E ULAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 635 BİN 725 OLDU

T.C.Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 155 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 635 bin 725 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 696 bin 807 kişiye aşı yapıldı.

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI"

T.C.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

Son Güncelleme: 22.07.2021 20:45
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