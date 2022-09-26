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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri

Yunanistan'ın silahsız statüdeki, Midilli ve Sisam adalarına sevk ettiği ABD yapımı zırhlı araçlar, yerli insansız hava araçları tarafından tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde, en az 25 insansız hava aracı bulunuyor. İşte Mavi Vatan'da 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri.

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:10
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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri



Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etti.

Sevkiyat, TUSAŞ'ın insansız hava aracı AKSUNGUR tarafından tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde en az 25 insansız hava aracı bulunuyor.

Yunanistan'ın Ege'deki son provokasyonunu görüntüleyen AKSUNGUR'un yanı sıra filoda, ANKA ve Bayraktar TB-2 de yer alıyor.

Bu sistemler 24 saat Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de görev yapıyor.

Özellikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardaki faliyetleri takip ediyorlar. Peki bu araçların özellikleri neler?

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri - 1

AKSUNGUR

- 50 saat havada kalabiliyor.

 -750 kilogram faydalı yük kapasitesi ile envanterde bulunan çok sayıda güdümlü mühimmatı aynı anda taşıyabiliyor.



- İnsasız hava aracı 8 kilometre mesafeden bir kişinin elindeki cismi, gece-gündüz demeden ayırt edebilme kabiliyetine sahip.

- Yangın, deprem gibi afet durumlarında; istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabiliyor.

- 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri - 2

ANKA

- 30 saatten fazla havada kalabiliyor.

- Faydalı yük taşıma kapasitesi 350 kilogram.

- Pilot veya operatör müdahalesine gerek kalmadan iniş-kalkış yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki bu İHA da TUSAŞ tarafından üretiliyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri - 3

BAYRAKTAR TB-2

- 27 saat havada kalabiliyor.

- 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

- Üzerinde 4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmat bulunuyor..



- Operasyonel görevleri dışında keşif, gözetleme ve istihbarat çalışmalarında da kullanılıyor.

Son Güncelleme: 26.09.2022 15:11
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