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Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre toplam nüfusun 83 milyon 614 bin 362 olduğu açıklandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:23
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Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
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Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verileri duyuruldu. Buna göre 81 il arasında nüfusun en çok dağılmış olduğu il de açıklandı. Toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 olurken, nüfusun 41 milyon 698 bin 377'sini kadınlar oluşturuyor.

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu.

Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü. 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

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