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Türkiye'nin sondaj gemisi hafta sonu İstanbul'da!

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Doğu Akdeniz'i tek yanlı parselleyerek uluslararası petrol şirketlerine kiralayan Rum yönetimi, Kıbrıs adasının Batı'sında ve Antalya'nın yaklaşık 400 kilometre güneyinde doğalgaz sondaj çalışmalarına yeni yılla birlikte başlıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:08
Türkiye'nin sondaj gemisi hafta sonu İstanbul'da!
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Rumlar'dan parsel kiralayan Fransız Total ve İtalyan ENI'nin sondaj gemisi Saipem 12000, bölgede hazırlıklara devam ederken, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro II ise, Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi'ne girdi, hafta sonu İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

TÜRK GEMİSİ YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın envanterine girecek Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisi, yeni nesil ve ileri teknoloji gemilerden kabul ediliyor. 2011'de Güney Kore'de imal edilen gemi, 230 metre uzunluğunda ve 51 bin ton ağırlığında. Geminin satın mı alındığı yoksa uzun süreli mi kiralandığı henüz açıklanmadı. Norveç'ten Aralık başında ayrılan sondaj gemisi, Ege Denizi'ne Yunanistan'ın güneyinden giriş yaptı, geminin Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA TÖREN YAPILACAK

Sondaj gemisinin İstanbul'a ulaşmasının ardından törenle devralınması planlanıyor. Törene, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun da katılacak. Geminin ilk sondaj yerinin, Rumların da sondaj çalışmaları yürüttüğü Kıbrıs adası olacak.

ALBAYRAK: BİRİLERİ RAHATSIZ OLACAK

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisine de sahip olarak Akdeniz ve Karadeniz'de milli sondaj çalışmaları yürüteceklerini açıklamıştı. Sondaj gemisinin Rumların tek yanlı parsellediği bölgede faaliyet göstereceğine dikkat çeken Berat Albayrak, “Kimse Doğu Akdeniz'i babasının malı zannetmesin. Bizim sondajlarımız birilerini rahatsız edecek” demişti.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 17:12
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