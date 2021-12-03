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Türkiye'nin yardım limiti 50 milyon lira olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dost veya müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 50 milyon lira olarak tespit edildi.

03 Aralık 2021 Cuma 08:31
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Türkiye'nin yardım limiti 50 milyon lira olarak belirlendi
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Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 3212 sayılı Kanun kapsamında 2022 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından söz konusu kanunda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

Karar kapsamında dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde 40 madde yer aldı.

Söz konusu listede anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler de belirlendi. Listede 100'den fazla kalem yer aldı. 

Kararda, üçüncü taraf kısıdına tabi malzeme hibesinin, ilgili ülkeden transfer müsaadesi alınmasını müteakip yapılacağı belirtilirken, listede bulunan malzeme ve hizmetin hibe işlemlerinin Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Kararın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilirken, karar hükümleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.

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