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TÜRKİYE: “Rum Dışişleri Bakanının Muhatabı Özersay'dır"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü̈ Hami Aksoy’un, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye ile Güney Kıbrıs’ı bir araya Getirme teklifi hakkındaki sorusuna cevap verdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 16:46
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TÜRKİYE: “Rum Dışişleri Bakanının Muhatabı Özersay'dır"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü̈ Hami Aksoy’un, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye ile Güney Kıbrıs’ı bir araya Getirme teklifi hakkındaki sorusuna cevap verdi:

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü̈ Hami Aksoy’un, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye ile Güney Kıbrıs’ı bir araya Getirme teklifi hakkındaki sorusuna cevap verdi. Aksoy açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin muhatabının KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

“Hiçbir açıklamasında Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB’nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır.
Daha önce de defaatle vurguladığımız üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir. Bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı'nın muhatabı da biz değil, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'dır”

Aksoy açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
“Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise, atılacak ilk adım, Ada’daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil, ortak bir işbirliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC’nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır.
Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise, ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz.”

Anahtar Kelimeler:
Hami AksoyBorrellKudret Özersay
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