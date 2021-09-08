Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

Türkiye, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini şiddetle kınadı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:12
128 Okunma
Türkiye, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs'ın bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden Güney Kıbrıs'ın bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.

Son Güncelleme: 08.09.2021 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 8 Eylül 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 8 Eylül 2021
Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim