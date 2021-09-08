Türkiye, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs'ın bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden Güney Kıbrıs'ın bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.