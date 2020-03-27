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Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz'' dedi.

27 Mart 2020 Cuma 10:01
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Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz'' dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleri ile toplantı yaptıklarını, corona virüs tehdidine karşı tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca
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