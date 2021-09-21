Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Turistler hırsız çıktı!
Turistler hırsız çıktı!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı

Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Türkiye'de en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

21 Eylül 2021 Salı 12:19
0 Okunma
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.

Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.

Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.

5. günde test yaptırma zorunluluğu

Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak.

PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.

Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Ancak bu kişiler, 14 gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım veremeyecek.

Varyantlarda izolasyon süresi ne olacak?

Dünya Sağlık Örgütünce "endişe verici varyant" olarak tanımlanan "Beta", "Gama" ve "Delta" ile Sağlık Bakanlığınca "tehdit edici varyant" olarak tanımlanan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak.

Bu kişilerin izolasyonu 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilere, izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsHES Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu bahçede 24 saat oyun havası çalıyor
Bu bahçede 24 saat oyun havası çalıyor
Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı
Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı
İcra yoluyla alınan çocuğunu bir daha göremedi
İcra yoluyla alınan çocuğunu bir daha göremedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim