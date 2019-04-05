Türkiye’nin turizm alanındaki en büyük çatı örgütü olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, ” Kıbrıs’ı Görmeyen Kalmasın ” sloganıyla bir turizm hareketi başlattı.

Bu konuda TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay ,İstanbul’da BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Kalay, TÜRSAB olarak, Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonlar açılmasını sağlama, seyahat acentalarına yeni fırsatlar sunma amacıyla işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geçtiğimiz yıl 1.2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bunun 800.000 nini Türk vatandaşlarının oluşturduğunu, yapılan bu anlaşma ile bu sayıyı 2 milyona çıkarmayı istediklerini ifade etti. Kalay şöyle devam etti.

” Kıbrıs’ın ekonomisinde turizmin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak yapacağız. Turizmle ilgili burada artı ne değer yaratabiliriz? El birliğiyle hep beraber bunun üzerinde çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta yabancı ziyaretçiyi çok önemsiyoruz. Hedefimiz; Antalya’ya gelenin yüzde 10’unu Kıbrıs’a götürebilmek. Türkiye’deki Kuzey Kıbrıs satışlarına 12 taksit uygulaması konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde girişimlerimizi yaptık. Türk tur operatörleri 12 taksit konusunda bir sıkıntı görmüyorlar fakat kredi kartı komisyonlarıyla ilgili ciddi sıkıntı var. Şu anda Kıbrıs yurt dışı destinasyonu olarak görüldüğü için bankalar en fazla 6 taksit yapıyor tatil paketlerine. Biz taksit sayısını 12’ye çıkarmak için taleplerimizi BDDK’ya ilettik. Olumlu sonuç alacağımızı ümit ediyoruz.”

Yapılan işbirliği anlaşması neticesinde TÜRSAB’ın ilk yurtdışı temsilciğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açacağını belirten Kalay, Kıbrıs’a turist çekmek amacıyla KKTC turizmine desteğini artırmayı hedefleyen TÜRSAB’IN KKTC’nin turizm fuarlarına katılımlarına da destek olacağını yapılan görüşmelerde destinasyon tanıtımında Girne’nin tanıtılması kararının çıktığını sözlerine ekledi.

(BRT)