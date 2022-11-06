Türkiye sınırına yakın noktada ABD ve Yunanistan tatbikat yaptı

Yunanistan ile ABD silahı kuvvetlerinin Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ve İskeçe ilinde helikopter, zırhlı araçlar ve asker yığınağı devam ederken bugün Türkiye sınırına yakın İskeçe ilindeki Petrochori atış alanında Tank Atış Poligonunda tank tatbikatı ve yarışma düzenledikleri açıklandı.

TATBİKATTA GERÇEK MERMİLER KULLANILDI

Yunanistan medyasında geniş yer alan haberde 4. Zırhlı Kolordu birimlerinin (4. SS “TRAC”) tank yarışması – LEO2 (A4 ve HEL) tankları ile – ABD’nin C/1-18 Piyade Alayı’ndan bir tank ekibinin katıldığı, – M1A1 ABRAMS tankları ile, İskeçe Petrochori’deki tank atış poligonunda gerçek mermiler ile tatbikat gerçekleştirildiği açıklandı. Taktik tatbikat ve yarışmalarda küçük ölçekli taktikler, atışların teknik uygulaması ve tankların teknik konularına odaklanan, ölçülebilir nesnel kriterlerle operasyonel prosedürler değerlendirildi.

TATBİKATI 8 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ İZLEDİ

Yarışmanın son aşamasına, GES Başkanını temsilen 4. Kolordu (“TRAC”) Komutanı Korgeneral Ioannis Tsioplos, Selanik’teki Amerikan Başkonsolosluğu Baş Memur Yardımcısı Salina Rico'nun tatbikat ve yarışmaya gözlemci olarak katıldığı duyuruldu.

Ayrıca tatbikatı COL Kelly McDonald, ODC -GR Başkanı, Mısır, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Ürdün, İtalya, Kıbrıs ve Romanya’dan gözlemciler, Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik Kuvvetleri subayları ile Yerel Yönetim temsilcileri de izledi.