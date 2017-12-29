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Türkiye ve Rusya, S-400 anlaşmasını imzaladı

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Rusya ile Türkiye arasında hava savunma sistemleri S-400'e ilişkin nihai anlaşmanın imzalandığı öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:40
Türkiye ve Rusya, S-400 anlaşmasını imzaladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmada imzaların bugün Ankara'da atılacağını duyurmuş ve "Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazine’nin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak" demişti.

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti. Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuşmuştu. 

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri yüksek etkili koruma için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 15:42
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