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Türkiye, vejetaryenliğin en fazla arttığı 7’nci ülke

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
Türkiye, vejetaryenliğin en fazla arttığı 7’nci ülke

Vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi. Yapılan araştırmada ilk 10 ülke arasında Türkiye 7’nci sırada yer aldı.

2018 yılında küresel et endüstrisinin pazar büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Et tüketimi refahın bir işareti olarak görülse de buna rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelerde vejetaryen ve vegan akımı günden güne artış gösteriyor. Özellikle genç, kentsel, orta ve yüksek gelirli nüfus arasında giderek daha popüler hale gelen vejetaryenlik, bu anlamda küresel bir tüketici eğilimine dönüşmüş durumda.

Euromonitor tarafından en son yayınlanan Küresel Tüketici Trendleri raporuna göre 2016 ve 2017 yılları arasında vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi. 
Listede ilk üç sırada Nijerya, Pakistan ve Endonezya yer aldı. Listeye Türkiye de bulunuyor. Sırasıyla Filipinler, Almanya ve Brezilya’dan sonra yedinci sırada bulunan Türkiye’yi Kenya, Tayland ve İtalya takip ediyor.

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Vejetaryen NüfusTürkiyeSağlıkHaberAraştırmaVejetaryen
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