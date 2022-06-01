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Türkiye'ye girişlerde Covid-19 test sonucu aranmayacak

01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

01 Haziran 2022 Çarşamba 09:43
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Türkiye'ye girişlerde Covid-19 test sonucu aranmayacak

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 il valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgede, Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Daha önce illere gönderilen genelge ile 3 Mart 2022'den itibaren tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak."

Son Güncelleme: 01.06.2022 09:57
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