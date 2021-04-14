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Türkiye'ye yurtdışından gelecekler için PCR testi zorunluluğu uzatıldı

Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:06
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Türkiye'ye yurtdışından gelecekler için PCR testi zorunluluğu uzatıldı

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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