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Türkiye Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:04
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Türkiye Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. 

Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.


19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." dedi. 

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