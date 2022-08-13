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"Türkiye'yi başka bir konuma taşıyacağız"

Çorum'da konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren Türkiye bambaşka olacak. Enerjide Türkiye'yi başka bir konuma taşıyacağız. Bunun halkımıza yansıması da başka olacak" dedi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:09
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"Türkiye'yi başka bir konuma taşıyacağız"


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da toplu açılış töreninde konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, “Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz” dedi.

Doğalgaz konusunda açıklama yapan Erdoğan, “Avrupalılar ‘kışı nasıl geçireceğiz’ diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han’ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLERE SESLENDİ

Hayat pahalılığıyla ilgili de Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaş etinde yüzde 30-35 indirime geçiyoruz.

*Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerine çekidüzen verecekler.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

*Birileri çıkacak bu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine kendini bilmezler çıkacak aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek.

*Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar, bizim birbirimizi Allah için sevmemizin sırrına eremesinler, varsın onlar bizim nasıl bir millet, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar.

*Varsın onlar bizim bu yola başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dili olup söyleyemeyen, kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

*Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanÇorumTürkiye
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