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Türkiye'yi sarsan Elmalı davasında yeni gelişme!

Türkiye'nin gündemine 'Elmalı Davası' olarak giren cinsel istismar suçlamalarının yer aldığı olayda anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, ilk kez konuştu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 10:15
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Türkiye'yi sarsan Elmalı davasında yeni gelişme!

Özellikle iki gündür yaşananlara isyan ettiğini söyleyen Merve Akman, "Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" dedi. Rahmi Akman ise "Biz çocukları istismar etmedik. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim" diye konuştu. Eski gelini ile kocasının eleştirdiği babaanne Günay S. ise çocukların büyük bir travma yaşadığını ve psikolog desteği sağlandığını belirterek, "Bayağı bir yol kat ettik ama hala sayıklamaları mevcut. Korkuları mevcut. Orada gördükleri işkence, tehdit, istismar çocuklar da büyük travma uyandırmış. Hala kendilerini korkuda hissediyorlar." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Elmalı DavasıMerve Akman
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