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Türkiye’de 1 milyar liralık vurgun engellendi

Türkiye’de sahte kimlikle tapu, sahte dekontla araç ve değerli saat dolandırıcılığı yapan İzmir merkezli çeteye operasyon düzenledi. 9 kişinin tutuklandığı operasyonla, zanlıların planladıkları 1 milyar liralık eylemin önüne geçildiği belirtiliyor.

04 Aralık 2022 Pazar 17:56
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Türkiye’de 1 milyar liralık vurgun engellendi



Türkiye’de İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. 

Emniyet güçleri soruşturma kapsamında, 15 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlarca tutuklandı. Dosya kapsamından şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylem de engellendi.

BANKA HESAPLARINA BLOKE

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama Suçuna istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 3 binek otomobil ve 1 adet dublex daireye de el konuldu.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa illerinde 03 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

51 GÖZALTI DAHA

Operasyonda, İzmir’de 20, İstanbul’da 18 Uşak’ta 5, Manisa, Ordu’da, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ’da 1’er, Denizli’de 3 olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda suç unsuru dökümanlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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