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Türkiye’de 18 bin 100 yeni vaka belirlendi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2021 Perşembe 20:56
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Türkiye’de 18 bin 100 yeni vaka belirlendi
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 3 Koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 122 milyon 393 bin 466 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."

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