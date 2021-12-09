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Türkiye’de 19 bin 696 yeni pozitif vaka belirlendi

Türkiye'nin 9 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

09 Aralık 2021 Perşembe 22:13
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Türkiye’de 19 bin 696 yeni pozitif vaka belirlendi
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"EKSİK AŞILARI TAMAMLAMALI, TEDBİRDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı, tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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