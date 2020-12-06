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Türkiye’de 195 can kaybı, 30 bin 402 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Aralık2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

06 Aralık 2020 Pazar 18:37
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Türkiye’de 195 can kaybı, 30 bin 402 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Aralık2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye Günlük Covid-19 Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 761 corona virüs testi yapıldı, 30 bin 402  kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 93 yeni hasta sayısı olarak tespit edildi.

Son 24 saatte,  195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı  yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu.

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