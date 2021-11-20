Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti

Koronavirüs önlemlere rağmen durdurulamıyor. Bugün de 201 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 347 kişi pozitif vaka olarak tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi.