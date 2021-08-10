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Türkiye'de 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 597 yeni vaka saptandı, 124 kişi hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2021 Salı 22:17
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Türkiye'de 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı

 T.C.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 954 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 264 bin 647'ye yükseldi.

 T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." dedi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 61.56'YA ULAŞILDI

 T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 68.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 49.09 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 79 milyon 014 bin 647'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 30 MİLYON 470 BİN 007 OLDU

 T.C Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 42 milyon 470 bin 007 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 30 milyon 470 bin 007 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 5 milyon 988 bin 679 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 731 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 10.08.2021 23:48
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