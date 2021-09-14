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Türkiye’de 27 bin 802 yeni vaka, 276 can kaybı

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle can kaybı da vaka sayısı da giderek artıyor. 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 28 bine dayandı.

14 Eylül 2021 Salı 20:17
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Türkiye’de 27 bin 802 yeni vaka, 276 can kaybı

Türkiye'nin 14 Eylül 2021 günlük Koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır."

DÜN 25 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13 Eylül Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 613 vaka tespit edilirken 231 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 110 test yapılmış ve 26 bin 52 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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