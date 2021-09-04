Türkiye'de 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

4 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 20 bin 33 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 278 oldu. İyileşen hasta sayısı 19 bin 464 olurken toplam 283 bin 385 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 19 bin 464 hasta taburcu olurken bugün 283 bin 385 test yapıldı.

BAKAN KOCA: YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79.55 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 79.55 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61.45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 976 BİN 800 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 49 milyon 376 bin 328 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 141 bin 442 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 900 bin 354 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 857 de yeni vaka tespit edilmişt