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Türkiye’de 31 kişi daha koronavirüse yenik düştü

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre, 31 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

08 Nisan 2022 Cuma 20:07
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Türkiye’de 31 kişi daha koronavirüse yenik düştü

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 8 Nisan Cuma gününe ait verilere göre, 197 bin 554 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 7 bin 120 yeni vaka tespit edilirken 31 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 11 bin 217 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 197 bin 855'e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA        

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 7 Nisan Perşembe gününe ait verilere göre, 9 bin 354 vaka tespit edilirken 36 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 215 bin 229 test yapılmış ve 10 bin 885 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Son Güncelleme: 08.04.2022 20:18
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