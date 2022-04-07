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Türkiye’de 36 kişi daha koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Nisan 2022 Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti.

07 Nisan 2022 Perşembe 20:56
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Türkiye’de 36 kişi daha koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
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TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 7 Nisan’a ait verilere göre, 215 bin 229 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 9 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 36 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 885 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Nisan verilerine göre, dün 220 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 10 bin 314 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 332 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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