Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 530 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 10.07.2021 23:44
Türkiye'nin 10 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.