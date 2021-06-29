Türkiye'de 5 bin 846 yeni vaka, 53 can kaybı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 730 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.