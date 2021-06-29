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Türkiye'de 5 bin 846 yeni vaka, 53 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 846 koronavirüs vakası tespit edildi, 53 kişi hayatını kaybetti.

29 Haziran 2021 Salı 19:51
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Türkiye'de 5 bin 846 yeni vaka, 53 can kaybı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 730 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son Güncelleme: 29.06.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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