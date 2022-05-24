Türkiye’de 6 kişi daha koronavirüse yenik düştü

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 136 bin 332 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 304 yeni vaka tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi.

Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 838 bin 738, 2’nci dozda 53 milyon 60 bin 701 ve 3’üncü dozda 27 milyon 791 bin 784 olmak üzere 147 milyon 697 bin 10 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 23 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, 922 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 123 bin 536 test yapılmış ve bin 105 kişi sağlığına kavuşmuştu.