Türkiye’de 71 can kaybı, bin 723 yeni hasta

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.
Bakan Koca: "Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir" dedi.