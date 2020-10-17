Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Türkiye’de 71 can kaybı, bin 723 yeni hasta

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:26
773 Okunma
Türkiye’de 71 can kaybı, bin 723 yeni hasta

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde: Toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı
Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde: Toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı
Rahmi Koç'un corona virüs testi pozitif çıktı
Rahmi Koç'un corona virüs testi pozitif çıktı
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 17 Ekim 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 17 Ekim 2020
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim