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Türkiye'de 96 can kaybı, 20 bin 890 yeni vaka

1 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı

01 Ağustos 2021 Pazar 20:46
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Türkiye'de 96 can kaybı, 20 bin 890 yeni vaka

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 890 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir ve Aydın oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.

"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 01.08.2021 21:02
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsFahrettin Koca
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