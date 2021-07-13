Türkiye'de Aşıda eylül hedefi: 50 milyona en az bir doz

Sonbahar gelmeden önce Türkiye’nin büyük bölümünü aşılamak için başlatılan çalışmalar, Kurban Bayramı’nda kesintiye uğrayacak. Bu da vaka sayılarının artması endişesi yarattı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Buse Özel'in haberine göre yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor. Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.

Yapılan değerlendirmelerde vaka sayısının bayramdan sonra artacağı, Delta varyantının oranının da yükseleceği tahmin ediliyor.

Normalleşme kararları ve bayram hareketliliği hesaba katıldığında temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor. Bu noktada yapılacak en önemli işlemin, maske ve mesafenin önemini yeniden hatırlamak ve aşılamayı hızlandırarak sürdürmek olduğu kaydediliyor.

Ağustosta gaza basılacak

Uzmanlar, yaz boyunca kısıtlayıcı yeni kararlar alınmasının beklenmediğini, ancak denetim ve kuralların daha sıkı anımsatılması gerektiğini ifade ediyor. Bayramdan sonra vakalardaki artışın 7 binleri bulacağı, eylül ayında okulların açılmasından önce yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos başından itibaren Delta varyantının, baskın virüs haline gelmesinin beklenmesi nedeniyle, aşının önemi konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Tek doz aşının bile koruyuculuğu olduğu kaydedilirken, ağustosta 18 yaş üstü 60 milyon civarındaki nüfusun en az 50 milyonunun ilk doz aşısının tamamlanması gerekiyor.

Aşı Delta'da ölümü azalttı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun yayınladığı yeni bir araştırma, aşılamanın virüse karşı olumlu sonuçlarını ortaya koydu. COVID-19’un ilk karşılaştığımız varyantı olan ve Alfa adı verilen varyantında ölüm oranının yüzde 1.9 olduğu tespit edilirken, Delta varyantında ölüm oranı binde 2 olarak ortaya çıktı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma araştırmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Çiçek virüsünde olduğu gibi aşılanma oranı yeryüzünde arttıkça virüs de dünyadan silinecek. Delta ve Lambda bu çalışma sonuçlarına göre öldürücülüğü azalmış gibi duruyor. Bu verilerde, İngiltere’nin nüfusunun büyük bölümünü aşılamasının da etkisi yüksek. Virüsün gidişatına dair tek korkumuz aşılama oranlarının az olduğu yerlerde, vaka sayıları artarsa iki farklı varyant rekombinant şekilde yeni ve daha öldürücü bir varyant oluşturması."

Varyantlarda ölüm oranı

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, koronavirüsün varyantlarının vakalara göre ölüm oranı şöyle:

ALFA: 220 bin 173 vakada 4 bin 264 kayıpla ölüm oranı yüzde 1.9

BETA: 898 vakada 13 kayıpla ölüm oranı yüzde 1.4

DELTA: 82 bin 450 vakada 259 kayıpla ölüm oranı yüzde 0.2 (Binde 2).