Türkiye'de Bayram öncesi her yer doldu! Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılar

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kumluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adrasan'da bayram öncesi rezervasyonlarda doluluk yaşanıyor. Pansiyonların yoğun olarak bulunduğu Adrasan, Kemer ilçesine bağlı Olimpos tatil bölgesine de yakın olması dolayısıyla yoğunlukla tercih edilmeye başladı. Doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölgede normalleşme süreciyle hareketlilik iyice arttı.

"SEZONLUK DA OLSA AMBULANS İSTİYORUZ"

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.

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"BAYRAM TATİLİNDE TAM DOLU"

Otellerin tamamen dolduğunu, tatilcilerin boş yer aradığını aktaran Nail Aksoy, "Muhtar olarak beni bile arayıp soruyorlar. Araştırıyoruz yer yok şu anda. Bayram tatilinde tam dolu. Gelen misafirlerimizden tek istediğimiz sosyal mesafeye, hijyene uymaları, bölgemiz orman yangınlarına hassas bölge olduğu için piknikte mangal yakarken çok duyarlı olmaları, otopark konusunda da görevlilerin tavsiyelerine uymaları, zorluk çıkarmamaları, onlara yardımcı olmaları" diye konuştu.

"YETERLİ OTOPARK YOK"

Pansiyon işletmecisi Akın Duran, "Geçen yıl pandemiden dolayı müşterilerimiz biraz azdı. Bu sene kısıtlamadan sonra açıldı. Müşterilerimizde güzel bir yoğunluk var. Rezervasyonlarımız doldu. Çok memnunuz. Tek sıkıntımız otopark sorunumuz olması. Yeterli otopark alanları yok" dedi.

Her 23 saniyede 1 uçuş gerçekleşti

"BU BÖLGE YANGINA ÇOK HASSAS"

25 yıldan beri turizm işletmeciliği yaptığını belirten restoran sahibi, aynı zamanda Kumluca Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Halil Karataş da "Adrasan, Olimpos, Çıralı bölgesi pandemiden dolayı ciddi rağbet gördü. Tatilcilerimiz doğaya karşı duyarlı olsunlar. Özellikle bu bölge yangına çok hassas. Bu bölgeye gelen insanlarımız bölgenin orman yangını hassasiyetini bilmiyorlar. Her sene yaz aylarında bu bölgede ciddi bir yangın tehlikesi geçiriyoruz. Gelen tatilcilerimizin özellikle orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz. Aşılarını yaptırmış olsunlar. Önce kendi sağlıklarına sonra da diğer insanların sağlıklarına dikkat etmiş olurlar" diye konuştu.

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"BAYRAMDA 20-30 BİN KİŞİ GELECEK"

Bölge nüfusunun yaz aylarında katbekat arttığını vurgulayan Halil Karataş, şöyle dedi;

"Bayramda bu bölgeye nereden bakarsanız bakın 20-30 bin belki daha fazla insan gelecek. Özellikle bayram esnasında ambulans beklentimiz var. 112 bu bölgede bir ambulans görevlendirirse iyi olur, tatilciler açısından. Müşterilerimizin, tatilcilerimizin mutlaka rezervasyon yaptırmaları kendi açılarından iyi olur. Çünkü bayram rezervasyonları şu anda doldu. Zaten sezon da kalabalık. Bayramda ekstra bir kalabalık olacak. Mağdur olmamaları için rezervasyon yaptırıp gelmeleri daha iyi olur."

Öte yandan Türkiye'de tatil için en çok Antalya'yı tercih eden Rus turistler de kentin farklı bölgelerinde tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı 22 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar kente Rusya'dan 1095 uçuş gerçekleştirildi.

İlk gün 30 uçuşla 7 bin 421 Rus turist gelirken, 3 ve 7 Temmuz'da Rusya'dan uçuş sayısı günlük 88'e ulaştı. Kente en fazla Rus turist, 3 Temmuz'da 24 bin 741 misafirle gerçekleşti. Toplam 17 günde Rusya'dan Antalya'ya 1095 uçuş oldu, 307 bin 417 kişi kente geldi.