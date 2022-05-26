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Türkiye’de bin 300 yeni vaka belirlendi

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin koronavirüs hayatını kaybettiğini, bin 310 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 21:10
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Türkiye’de bin 300 yeni vaka belirlendi

TC Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni corona virüs tablosu açıklandı. 26 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu.

Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Mayıs verilerine göre, dün 137 bin 573 test yapılmıştı. Dün, bin 260 vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 225 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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