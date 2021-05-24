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Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti

Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:13
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Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 178 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 446'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 745 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Güncelleme: 24.05.2021 20:47
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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