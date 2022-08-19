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Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen Türk madencilik şirketi Koza Altın, Kaymaz'da 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. Şirket gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:43
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Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…


Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır."

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YILDA 15 TON ALTIN ÇIKARACAK

Koza Altın İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri-Himmetdede ve Gümüşhane – Mastra ile birlikte toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiriyor. 2020 yılında Türkiye'de üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreten Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu çalışmalar ışığında Ağrı'da 20 tonluk altın rezervi keşfettiği Mollakara altın madeninin temellerini atan Koza Altın, burada ilk altın dökümünü 2022 yılında yapmayı hedefliyor. İlave olarak Van ve Ağrı'da 16 tane daha arama ruhsatına sahip olan şirket, izinler tamamlandıktan sonra bu bölgelerde yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde etmeyi hedefliyor. Koza Altın, böylelikle hem Ağrı'daki tesisin ekonomik ömrünü uzatacak hem de çıkaracağı altın miktarını artıracak.

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