Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

Türkiye'de Delta varyantı bir haftada üçe katlandı

banner102

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Dördüncü dalganın engellenmesi için aşılamanın önemine dikkat çeken Koca, zorunlu aşının ise gündemde olmadığını kaydetti.

13 Temmuz 2021 Salı 12:07
200 Okunma
Türkiye'de Delta varyantı bir haftada üçe katlandı

Delta varyantı yayılıyor. Geçen hafta 30 ilde görülen delta varyantı vaka sayısı 3 kat arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi.

Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi.

TOPLAM VAKA SAYISI DA ARTIŞTA

Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi. 

Koca, artışların Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi daha çok aşılama oranının düşük olduğu illerde görüldüğünü belirtti. 

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Salgınla mücedelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı.

"Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyen Koca, şunları söyledi: Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ile dördüncü dalgayı önlemek mümkün.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti.

Peki salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun da yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz" dedi. 

Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Delta VaryantıFahrettin KocaTürkiyeKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'de bugün 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de bugün 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
Görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı
Görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim