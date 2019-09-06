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Türkiye’de E-Spor Ne Konumda

Video oyunlar hayatlarımızın bir döneminde de olsa yer alan bir aktivitedir. Özellikle çocukluk yıllarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan video oyunlar günümüzde bir sektör halini aldı ve bu büyüyüşünü emin adımlar ile sürdürmeye devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 19:11
Türkiye’de E-Spor Ne Konumda

Video oyunlar hayatlarımızın bir döneminde de olsa yer alan bir aktivitedir. Özellikle çocukluk yıllarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan video oyunlar günümüzde bir sektör halini aldı ve bu büyüyüşünü emin adımlar ile sürdürmeye devam ediyor. Video oyun dünyası kendi içerisinde birçok farklı kola ve çeşide ayrılmakta. Özellikle e spor’un çıkışı ile birlikte büyük bir ivme yakalayan video oyun sektörü önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birçok büyük sektörü geride bırakacak gibi gözüküyor. Video oyun dünyası kendi içerisinde birçok farklı dala da ayrılmış durumda espor, video oyun yayıncılığı, games marketing gibi pek çok farklı alanda dallara ayrılmaktadır. Özellikle son yılların en önemli gelişimi oyun fuarları ve şüphesiz espor’dan geldi. Dünyanın dört bir tarafında yılın farklı zamanlarında gerçekleştirilen oyun fuarları ile geliştiriciler ve markalar yenilikleri oyun severlere sunmaktadır. Öte yandan bu fuarlarda donanım firmaları da yeniliklerini sergilemektedir. Games marketing çalışmaları da video oyun sektörü için oldukça önemlidir. Video oyun dünyasının büyük sıçrayışında şüphesiz en büyük rol espor’a ait. Son 5 yılda büyük yükseliş ile hem kendine hem de video oyun sektörüne büyük kazanç sağlayan espor her geçen gün daha da gelişimini sürdürmektedir. Birçok büyük marka espor organizasyonları için birbirileri ile yarış içerisinde. Öte yandan birçok spor kulübü de e spor birimlerini açmakta ve bu sektöre giriş yapmakta. Video oyun dünyasında bir devrim olan e spor birçok farklı oyun ile karşımıza çıkıyor. E spor oyunları göze çarpanlarını sıralayacak olursak;

  • League of Legends

  • Counter Strike: Global Offensive

  • Fortnite

  • PUBG

  • Dota 2 

Gibi oyunlar gelmektedir. Bu majör yapımların yanında birçok farklı büyük ve küçük e spor oyunu da milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam etmektedir. E spor oyunları turnuvaların yanı sıra tüm oyun severler tarafından oynanabilmekte ve bu rekabete dahil olunabilmektedir. Dünya genelinde özellikle League of Legends çok büyük turnuvalara ev sahipliği yapmaktadır. Bu turnuvalar düzenlenen arenada ve dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından canlı olarak an ve an takip edilmektedir.

Dahası ve ayrıntılı bilgi için https://www.purplepan.com/turkiyede-espor-ve-dunyada-espor/ internet sitesini ziyaret edin.

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