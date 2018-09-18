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Türkiye’de etiketlere ‘yerli malı’ logosu

18 Eylül 2018 Salı 10:49
Türkiye’de etiketlere ‘yerli malı’ logosu

Türkiye Ticaret Bakanlığının “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak.

Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYerli ürünHaberKKTC
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