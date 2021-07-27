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Türkiye'de ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor

Türkiye'de ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 32 yaşındaki bir kadına yapılıyor. 40 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyat saat 04.30'da başladı.

27 Temmuz 2021 Salı 10:36
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Türkiye'de ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Havva Erdem ile eşi Şükrü Erdem, nakil öncesi Organ Nakli Merkezi'ndeki ekip tarafından bilgilendirildi.

Operasyon için hazırlanan Havva Erdem'e, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi nakledilmeye başlandı.

Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan gerçekleştiriyor.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

'İlklerin doktorları'ndan bir başarı daha

Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.

Son Güncelleme: 27.07.2021 16:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRahim Nakli
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