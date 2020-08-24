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Türkiye’de kabine toplanıyor: Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabine toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masaya yatırılacak.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14
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Türkiye’de kabine toplanıyor: Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Karadeniz'de doğal gaz keşfi ve sel felaketi kabinenin ana gündemini oluşturuyor.

Toplantının öncelikli başlığı Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritası olacak. Konuyla ilgili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bilgilendirme sunumu yapması planlanıyor.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak. Kabinede, Koronavirüs salgınında vaka sayılarının binin altına düşmemesiyle ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak.

Toplantıda, düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı da kaydediliyor. Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise İstanbul Sözleşmesi olacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKabine
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